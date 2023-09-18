وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف "سندوتش النقود" في مقصورة سيارة السائق، في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا.

وكانت الشرطة تقوم بعمليات تفتيش روتينية، عندما لاحظت أن الشاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ، ربما في محاولة لتجنب اكتشافها.

وألقي القبض على السائق ماريوس راكزينسكي (28 عاما) للاشتباه في قيامه بغسيل الأموال، إذ عمل الضباط مع متخصصين في الجرائم الخطيرة لإثبات التهمة.

وحكم على راكزينسكي بالسجن لمدة 20 أسبوعا، بتهمة "إخفاء ممتلكات إجرامية" بعد اعترافه بالذنب في المحكمة، وفقا لـ"سكاي نيوز".