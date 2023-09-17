وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أربع نساء عرفن براند على مدار سبع سنوات في ذروة شهرته، يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

ولم يحدد المصدر ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأميركية كيتي بيري.

"ادعاءات صادمة"

وقالت "صنداي تايمز" إن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، مضيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت في لوس أنجلوس.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر الادعاءات إثارة للصدمة هي "علاقته الجنسية مع تلميذة مجهولة تبلغ من العمر 16 عاما وتعرف باسم أليس".

وتقول أليس إن الممثل الكوميدي كان حينها يبلغ من العمر 30 عاما، وكان يشير إليها باسم "الطفلة"، وأرسل سيارة إلى مدرستها الثانوية لاصطحابها إلى منزله.

وأوضحت أن علاقتهما استمرت 3 أشهر، مبرزة أنه كان في البداية "ساحرا ومنتبها للتفاصيل الصغيرة، لكنه أصبح في النهاية مسيئا عاطفيا وجنسيا".

وذكرت أليس أنه كان يطلق عليها أحيانا لقب "دميتي الصغيرة"، وكان يطلب منها أن تقرأ له مقاطع من رواية "لوليتا"، التي تتحدث عن أستاذ مهووس بالفتيات قبل بلوغهن.

راسل براند ينفي