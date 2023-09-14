وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن معلومات تحريات الأمن في أسيوط كشفت أن شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية يزاولان نشاطا إجراميا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة خاصة بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهما ( 4,600,000 مليون جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم.

وبمواجهتهما اعترف الشخصان بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق شخصين آخرين من الجيزة.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم ضبط الشخصين الآخرين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (6,795,000 مليون جنيه - 200 ألف دولار أميركي)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

كما أرشدا عن (291 ألف دولار أميركي - 4830 ريال قطري) داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما.