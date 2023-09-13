"أوروس موتورز" هي شركة روسية تقوم بتصنيع السيارات الفارهة، تأسست عام 2018، وهي الشركة المنتجة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسية.

مواصفات سيارة بوتين

سيارة بوتين التي توصف بأنها "قصر على عجلات" مصممة خصيصا له وقادرة على حمايته حتى عندما تكون مغمورة بالماء.

يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك هجين بثمان اسطوانات و سعة 4.4 لتر.

تم تجهيز جسم السيارة بنظام دفاع مضاد للحريق والقنابل والرصاص إلى جانب الحماية ضد نيران القناصة.

المواصفات الفنية الأخرى للسيارة لا تزال غير معلنة.

يُنظر إلى سيارة أوروس على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة "زيل" والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة.

ومن المعروف أن السيارات المخصصة لنقل القادة حول العالم تكون مجهزة بتقنيات حماية عالية، ولكن الضوء دائما يسلط على سيارة بوتين وسيارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اعتبار أنهما الأكثر تقنية.

سيارة "الوحش" للرئيس الأميركي