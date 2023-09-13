وبحسب صحيقة"ذا هيل"، استذكر الرئيس الأميركي حادثة تناول العشاء الذي قدمه له رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين خلال قمة مجموعة الثماني في روسيا، مازحا أنه "نجا" من الوجبة.

وعندما سُئل في قمة يالطا السنوية للاستراتيجية الأوروبية عما إذا كان موت بريغوجين في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي أمراً صادماً، أجاب بوش: "لا"، مضيفا: "ما كان صادماً بالنسبة لي هو أنني رأيت صورة قبل بضعة أيام لقمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبورغ حيث كان بريغوجين هو الرجل الذي يقدم لي الطعام لقد كان رئيس الطهاة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكمل: "قال أحد الحاضرين، حسناً، هل تتذكره، فقلت لا، كل ما أعرفه هو أنني نجوت".

وحضر بوش قمة مجموعة الثماني في سان بطرسبرغ بروسيا في يوليو 2006، حيث عقد اجتماعاً ثنائياً مع بوتين.

وكان قد التقى بوتين من قبل في عام 2001، وبعد ذلك قال عبارته الشهيرة: "نظرت إلى الرجل في عينيه. لقد وجدته صريحا جدا وجديرا بالثقة".

وقُتل بريغوجين الذي كان أحد المقربين من بوتين وأصبح "خائنا"، بعد شهرين من إصدار أمر لقواته بإطاحة القيادة العسكرية الروسية، فيما اعتبره المراقبون أكبر تحدٍ لسلطة بوتين منذ وصوله إلى السلطة.