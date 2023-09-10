وحاصرت السيول المصاحبة للعاصفة عدة قرى في اليونان، وأدت إلى مقتل 11 شخصا وفقدان آخرين، بينما تعمل السلطات على إجلاء الآلاف.

ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة"، وضربت العاصفة تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا.

واتجهت العاصفة إلى ليبيا، وأجبرت السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام.

وليل السبت، توقعت هيئة الأرصاد في مصر أن تصل "بقايا العاصفة" إلى السواحل المصرية، لتضرب أقصى غرب الساحل الشمالي، الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر: