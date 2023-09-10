وأوضح بهلوان للصحفيين، السبت: "استنادا إلى التطورات، نأمل أن تكتمل عملية الإجلاء في غضون عدة أيام".

ماذا حدث؟

كان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين.

بدأ المغامر الأميركي يعاني نزيفا في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترا، وبات عاجزا عن الخروج.

يعمل أكثر من 150 من رجال الإنقاذ، من تركيا ودول أخرى، على إنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.

وقال كارل هايتماير، القائم بأعمال مسؤول شؤون الإعلام لفريق الاستجابة الأولية في نيوجيرسي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن ديكي في حالة "مستقرة لكنها ضعيفة".

وأضاف أن الكهف العميق والموحل "يستهلك معدات رجال الإنقاذ بشكل كبير".

وأظهرت لقطات من العملية، ديكي مستلقيا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي، وفرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.

وقالت أجنيس بيرينتس، المصورة التي كانت برفقة ديكي في المهمة، لـ"رويترز": "هذا كهف عمودي به الكثير من المياه. علينا استخدام أساليب الحبال العمودية. وهو يحتوي على الكثير من الممرات الضيقة. وسيكون هذا هو الجزء الأصعب في مناطق الإنقاذ".

والجمعة قال رئيس جمعية البحث والإنقاذ في إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا رجب سالجي، إن عملية الإنقاذ مقسمة إلى 7 أقسام يتولى كل منها فريق من دولة مختلفة بسبب تعقيدها.