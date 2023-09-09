والزلزال مركزه في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش التاريخية التي تحوي بعض أشهر آثار البلاد وأقدمها، كان بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر.

وفي هذا العرض أيضا، نتعرف على الأماكن العتيقة والتاريخية التي تعرضت للضرر في مدينة مراكش من جراء الزلزال.

مسجد الكتبية

يعود البناء الأول لمسجد الكتبية إلى المهندس الأندلسي يعيش المالقي، بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية.

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور، وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترا (226 قدما) باسم "سقف مراكش".