ونشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على صفحتها الرسمية على إنستغرام: "عظم الله أجرك يا وطني، قلبنا مع عائلات الضحايا."

من جانبه غرد الفنان حاتم عمور قائلا: "كجميع المواطنين المغاربة، كلنا استعداد للتبرع بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز".

وأضاف: "في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض".

بدورها عبرت الفنانة أسماء المنور على صفحاتها بمواقع التواصل، وكتبت: "رحم الله أهالينا في الحوز، يا رب الطف ببلدي وبأولاد بلدي".

تضامن من الفنانين العرب

الفنانة بلقيس وجهت رسالة إلى الشعب المغربي، وغردت: "أهلي وأصدقائي وأحبتي في المغرب، نتضامن معكم في هذا المصاب ونحمد الله على سلامة الناجين وندعو بالرحمة لمن فقدناهم وبالصبر والسلوان لمن فقدوا عزيزين غاليين على قلوبهم.

الفنان المصري محمد رمضان، نشر تدوينة تتضمن العلم المغربي، أرفقها برسالة تعزية قال فيها: "أتقدم بخالص التعازي للمملكة المغربية، ملكا وشعبا، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، أرجو تقديم اقتراحات لكيفية دعمي لأهالي الضحايا، والمصابين جراء الزلزال، اللهم احفظ بلدنا العربية جميعا".

كما عبرت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها على صفحتها الخاصة قائلة: "قلوبنا مع الشعب المغربي الشقيق، وتعازينا لأسر الضحايا، ربنا معكم، دعاءنا لكم بالخير."

وفي الوقت الذي تسابق فيه السلطات الزمن لإنقاذ العالقين تحت الركام، كشفت وزارة الداخلية الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها المغرب ليلة الجمعة السبت، حيث بلغ عدد القتلى 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.