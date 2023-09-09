ووفق سجلات مديرية أمن القليوبية، فقد تلقت الشرطة بلاغا من أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية، بضبطهم شخصين خلال سرقتهما عدة أبواب حديدية خاصة بمقابر القرية.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "بحضور رجال الشرطة وتسلمهم الشخصين المضبوطين اعترفا بتكوين عصابة مع شخص ثالث (هارب)، تخصصت منذ فترة في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر لبيعها، نظرا لارتفاع أسعار الحديد".

ووفق المصدر، فإن "الأهالي حينما فوجئوا باختفاء أبواب المقابر الخاصة بالقرية أعدوا كمينا في الليل لمعرفة من يسرق الأبواب، وبالفعل تمكنوا من ضبط اثنين خلال تحميلهما الأبواب على تروسيكل، بينما هرب ثالث قبل تمكن السكان من ضبطه".

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "تم ضبط 5 أبواب مع المتهمين، بالإضافة لمعدات مستخدمة في خلع الأبواب من أماكنها".

وأرشد المتهمان عن بيانات الثالث الهارب، إذ تكثف الشرطة جهودها لضبطه، كما قررت السلطات تعيين دوريات شرطية على المقابر المذكورة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهميْن الذين تم ضبطهما، وأمرت الشرطة بسرعة ضبط المتهم الهارب، وكذلك تكثيف التحريات عن التجار الذين يشترون تلك المسروقات.