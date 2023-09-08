المنشور المصحوب بالصور تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وهو منسوب لرئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين في مصر، شيرين زكي.

موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل مع شيرين زكي للحصول على توضيح حول هذه القضية فقالت: