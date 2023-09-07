وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي، 34 عاما، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

وتوجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.

ومنذ ذلك الحين، تم رصد القاتل أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلين من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.

وقال الرائد جورج بيفينز، نائب مفوض العمليات بشرطة ولاية بنسلفانيا، يوم الاثنين، إن الوكالة تولت الدور القيادي في التحقيق، وجلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة، بما في ذلك تشغيل الصوت. تسجيل من والدته من مروحية تقوم بتمشيط المنطقة.

وقال بيفينز: “أحد الأشياء التي فعلناها هو أننا جعلنا والدة الشخص تسجل تسجيلاً تطلب منه الاستسلام بسلام”.

وأُدين كافالكانتي في 16 أغسطس بطعن صديقته السابقة ديبورا برانداو 38 مرة قاتلة أمام طفليها الصغيرين في عام 2021.