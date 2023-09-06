ويروي مسلسل "سفاح الجيزة" قصة قاتل متسلسل في منطقة الجيزة، بطريقة مرعبة، حيث أسرد أحداثا مستوحاة من قصة قذافي عبد العاطي، سفاح الجيزة الحقيقي.

ما هي قصة سفاح الجيزة الحقيقية؟

هزت محاكمة "سفاح الجيزة" الشارع المصري، بعد أن تم الكشف عن الجرائم التي قام بها، من بينها جرائم قتل ونصب، ابتداء من سنة 2015.

وقد قام قذافي فراج عبد العاطي بقتل 4 أشخاص، من بينهم زوجته، وصديقه المقرب، وأحد الصائغين الذين كان يتعامل معهم، الذين اختفوا في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليهم.

وكان قذافي يعيش في محافظة الجيزة، كما أنه كان يتنقل في بعض الأحيان إلى مدينة الإسكندرية، وكان يقوم بالتخفي، وانتحال شخصيات أخرى، منها وهمية، ومنها تمثل أحد معارفه.

ومع اختفاء الصائغ، الذي كان آخر ضحاياه، بدأت الشكوك تتبادر حول هذا الشخص، ليتم الإطاحة به من طرف الشرطة، لتشهد محاكمته، التي تمت سنة 2021 ظهور العديد من التفاصيل والخبايا المتشابكة.

ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، في انتظار المحاكمة المقبلة.