وأكدت الشرطة الأميركية أن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين.

وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شابا ذكيا وغريب الأطوار وموهوبا بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة".

ولم تقدم الشرطة على الفور سبب رسمي للوفاة وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جار.

وتم تصنيع الرقائق، من فلفل "كارولاينا ريبر" و"ناغا فايبر"، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم.

وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة في العالم وفقا لمقياس سكوفيل وهو مقياس قوة الطعم الحار.

ويقول خبراء الصحة إن التحدي يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.