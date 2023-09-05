وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين، أسطورة مانشستر يونايتد صاحب الـ52 عاما، تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحقق في حادث وقع في ملعب الإمارات الأحد، حيث تعرض رجل لاعتداء".

وأضافت: "يوم الإثنين ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما للاشتباه في قيامه بالاعتداء، وتم احتجازه ولا تزال التحقيقات جارية".

وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في "سكاي سبورتس" لاعب مانشستر سيتي سابقا، خلال التصدي لرجل، لكن لم يتضح سبب الشجار في الفيديو.

إلا أن "سكاي سبورتس" قالت في بيان: "في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة".

وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة.

وقال متحدث باسم أرسنال: "تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".