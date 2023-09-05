وحسب شبكة "سي بي سي" الإخبارية، رأت سيدة وابنها قط سرفال في بلدة هاليفاكس في مواجهة مع قط منزلي.

ووصفت السيدة راشيل سميث قط السرفال بأنه "في حجم كلب متوسط"، وقالت: "كنت قلقة حقا بشأن القط المنزلي وأيضا من أجل القط الغريب".

وتابعت: "لم أسمع قط عن وجود قطط غريبة في هاليفاكس، لذلك وجدت أنه من المذهل حقا أن يحدث ذلك".

وأبلغت السيدة السلطات المحلية عن الحيوان، وأكدت إدارة الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة في نوفا سكوتيا أن القط الإفريقي تم الإمساك به على يد ضباط مراقبة الحيوانات ومتطوعي الإنقاذ.

ويتميز قط السرفال بمظهره المرقط وحجمه الأكبر من القطط المنزلية، وهو منتشر على نطاق واسع في بلدان جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، باستثناء مناطق الغابات المطيرة.

ويعد امتلاك هذا النوع من القطط أمرا غير قانوني في نوفا سكوتيا، لكن يسمح بالاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في أماكن أخرى.

وكشفت تقارير صحفية إن أصول قط السرفال لا تزال قيد التحقيق.

وتكهن مسؤولون بأن قط السرفال ربما تم إحضاره بشكل غير قانوني إلى نوفا سكوتيا من أونتاريو.

وقالت عالمة الأحياء المعنية بالتعايش بين الحياة البرية والبشرية في إدارة الموارد الطبيعية تريشيا فليمنغ، إن قط السرفال يخضع للمراقبة.