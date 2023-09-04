ورصدت كاميرات مراقبة سيدة كانت تركن سيارة على جانب الطريق في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

لكن بعد التدقيق في الفيديو، يتضح أن طفلتها التي قد علقت رقبتها في نافذة السيارة وكادت الطفلة تختنق.

ويبدو أن السيدة لم تدر ما تفعل إزاء هذا الموقف الصعب.

وهنا هب الشاب أحمد علي نحو السيارة بسرعة وجرأة، حيث حاول فتح النافذة قبل يكسر زجاجها بكفه حتى ينفذ الطفلة من الموت الذي بدا محققا.

وعلى مواقع التواصل، انهالت الإشادات على تصرف الشاب وأشادت بما قام به.

وكرّم الدفاع المدني الفلسطيني أحمد علي، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن قائد الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم كرّم الشاب على شجاعته وجرأته في انقاذ طفلة تعرضت لحادث مؤسف في وسط مدينة بيت لحم.

وأكد أن العناية الإلهية تحققت بتدخل الشاب أحمد في الوقت الحاسم بقيامه بكسر زجاج مركبة قد علق رأس الطفلة به، مما عرضه لإصابة متوسطة في كفه.

وتحدت الشاب الفلسطيني في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، وقال إنه يعمل في متجر للورد في بيت لحم.

وأضاف أنه كان أمام متجره عندما شاهد الطفلة العاقلة في نافذة السيارة، بينما سيطر الارتباك على والدتها التي لم تستطع تخليصها.

وقال إنه حاول في البداية تخليص الفتاة عن طريق سحب زجاج النافذة، وعندما لم يفلح في ذلك كسر الزجاج بضربتين.

وأضاف أن إصابة بسيطة عبارة عن 5 قطب في كفه، لكن هذا لا يهم مؤكدا أن "حياة الإنسان غالية".