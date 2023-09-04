وكتب المستشار في التعليق: "أنا متحمس لرؤية الميمات".

لتجنب أي مخاوف محتملة بشأن صحته، ابتسم شولتس قليلا في الصورة، التي يبدو أنها التقطت في المستشارية، وكتب أيضا: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه".

وقالت الحكومة إن شولتس سقط أثناء الركض السبت وأصيب بكدمات في وجهه، ما دفعه إلى إلغاء بعض المواعيد في نهاية هذا الأسبوع.

وألغى الزعيم الألماني (65 عاما)، الأحد، التعيينات في منطقة هيسن بوسط البلاد، حيث تجرى انتخابات الولاية في 8 أكتوبر.

ومع ذلك، كان من المتوقع أن يحضر مناسبات عامة في وقت لاحق، الإثنين، في برلين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شولتس سقط أثناء جريه في مسقط رأسه في بوتسدام التي تقع على بعد 28 كيلومترا (17 ميلا) جنوب غرب العاصمة الألمانية.

ويتولى شولتس قيادة ألمانيا منذ ديسمبر 2021. وشغل سابقا منصب وزير المالية والعمل في البلاد، وعمدة مدينة هامبورغ.

وفي ملف تعريفي على الموقع الإلكتروني لحزبه، يقول شولتس إنه كان يكره الرياضة عندما كان في المدرسة، لكنه أحبها بفضل زوجته بريتا إرنست. ويقول: "اليوم أمارس رياضة الجري بقدر ما أستطيع".

ويقول شولتس إنه يحاول إيجاد وقت للركض أو التجديف أو المشي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ويستمتع أيضا بركوب الدراجات.