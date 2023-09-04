هطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى قطع طرق وإغلاق مدن واستدعى توجيه دعوات إلى السكان لملازمة منازلهم، وسط توقعات بأن يتواصل تساقط المطر حتى الإثنين.
وذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن "هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا باسم (دانا) تؤدي إلى هطول أمطار مستمرة وواسعة النطاق، غزيرة أو غزيرة جدا ومصحوبة بعواصف، في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري".
وأصدرت وزارة الداخلية تنبيها يشمل جزءا كبيرا من البلاد، وتشعر السلطات بقلق كبير لأن عطلة نهاية الأسبوع هذه تسبق انطلاق العام الدراسي، وبالتالي يرجح أن تشهد الطرق زحاما شديدا.
شلل
- كررت المديرية العامة للنقل طوال يوم الأحد دعواتها إلى "ملازمة المنازل وعدم استخدام السيارات"، في حين غمرت المياه عددا كبيرا من الطرق بالكامل.
- كذلك توقفت حركة القطارات في مناطق عدة، حسبما قالت شركة السكك الحديد الإسبانية التي عرضت على مستخدميها إرجاء رحلاتهم إلى وقت آخر مجانا.
- في مدريد، انتشر تنبيه على الهواتف المحمولة بالمنطقة، جاء فيه أنه "نظرا إلى المخاطر الشديدة للعواصف في منطقة مدريد، لا تركبوا سياراتكم وابقوا في المنزل".
- في مدن عدة طلب رؤساء البلديات من السكان ملازمة منازلهم بسبب خطر حصول فيضانات، على غرار مدينة توليدو السياحية، حيث طلب رئيس البلدية كارلوس فيلاسكيز "ملازمة المنازل قدر الإمكان".