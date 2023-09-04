وذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن "هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا باسم (دانا) تؤدي إلى هطول أمطار مستمرة وواسعة النطاق، غزيرة أو غزيرة جدا ومصحوبة بعواصف، في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري".

وأصدرت وزارة الداخلية تنبيها يشمل جزءا كبيرا من البلاد، وتشعر السلطات بقلق كبير لأن عطلة نهاية الأسبوع هذه تسبق انطلاق العام الدراسي، وبالتالي يرجح أن تشهد الطرق زحاما شديدا.

شلل