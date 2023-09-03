وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتس المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعماً لمرشحي حزبه الاشتراكي الديموقراطي تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.

وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك". ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث اليوم.