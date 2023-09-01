وقال متنزه "أبروتسو ولاتسيو وموليزي" الوطني على "فيسبوك"، الجمعة، إن الدُبة قُتلت في وقت متأخر من الخميس على مشارف بلدة سان بينيديتو دي مارسي، ونشر أيضا صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الشرطة حددت هوية مُطلق النار المشتبه به.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار على الدُبة لكن القانون في إيطاليا يمنع صيد الدببة.

وبحسب مقطع فيديو رصدت الدُبة في بلدة مجاورة قبل بضعة أيام مع صغيريها.

وكانت تعرف باسم "أمارينا" ومعناه "الكرز الأسود" نسبة إلى الفاكهة التي كانت تأكلها.

ويعد متنزه "أبروتسو ولاتسيو وموليز" الوطني موطنا لحوالي 50 دبا بُنيا، وهو نوع موجود في وسط إيطاليا.

ويأتي اللغط حول إطلاق النار على الدُبة بعد جدل حول حادثة وقعت في أبريل عندما قتل دب عداء يبلغ من العمرة 26 عاما في شمال إيطاليا.

وأدى ذلك إلى نشوب معركة قانونية بين السلطات المحلية، التي أرادت قتل هذا الدب وآخر لاعتبارهما خطرين وبين جماعات حماية البيئية التي أرادت إنقاذهما.

ووصفت مجموعة (لاف) لحقوق الحيوان أمارينا، الجمعة، بأنها "ضحية لمناخ الكراهية في البلاد" للحيوانات البرية التي قالت إن السياسيين يؤججونه.

وعبرت سلطات محلية ووطنية عن أسفها لمقتل الدُبة بما شمل وزير البيئة جيلبرتو بيكيتو فراتين.