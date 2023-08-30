وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا ضخما نافقا، لفظه البحر على شاطئ البلدة الساحلية الجنوبية.

وشهد لبنان هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين، طالت كافة مناطق البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، بمشهد غير مسبوق خلال شهر أغسطس.

‎وقال شاهد عيان في البلدة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أهالي بلدة الخرايب عثروا صباح الثلاثاء على جثة الحوت النافق، الذي استقر على الشاطئ قرب أحد المطاعم".

وقال علي عاكوش، وهو صاحب مطعم قرب المكان الذي عثر فيه على الحوت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الطقس السيئ تسبب بوصول جثة الحوت إلى الشاطئ".

وتابع: "البعض اعتقد أنه جثة بقرة كبيرة بسبب تحلله".

‎لا حيتان في بحرنا

وقال نقيب الغواصين في لبنان محمد السارجي، لموقع "سكاي نيوز عربية":