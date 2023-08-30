فر أسد بالغ من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، الثلاثاء، مسببا الذعر لساعتين قبل الإمساك به.
وذكر بيان للشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في طريق رئيسي، بالمدينة الساحلية المكتظة بالسكان خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.
وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لـ"رويترز"، في الموقع الذي تم به الإمساك بالأسد: "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله".
تفاصيل مثيرة
- دخل الأسد الهارب إلى قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.
- قال شاهد لـ"رويترز" إن المنطقة شهدت زحاما كثيفا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث، وتجمع الحشود لمشاهدة الحيوان المفترس.
- رصد مقطع فيديو الأسد يهاجم رجلا ملقى على الأرض، لكن الأخير تمكن من الفرار.
- قالت إدارة الحياة البرية إن الأسد نقل إلى مجمعها، إذ أنه يحظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.
- ذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نظير في بيان، أن مالك الأسد احتُجز وستقام ضده دعوى قضائية.