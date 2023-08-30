وذكر بيان للشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في طريق رئيسي، بالمدينة الساحلية المكتظة بالسكان خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لـ"رويترز"، في الموقع الذي تم به الإمساك بالأسد: "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله".

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