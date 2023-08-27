وأضافت المعلمة في تصريح لصحيفة "إينديا تودي" إن الطالب لم يحفظ درسه فحاولت تأديبه لتقصيره بطلب من عمه.

وأكملت: "قريتنا بها أناس من ديانات مختلفة ونحن نعيش في وئام، ليس لدي أي شيء ضد الطفل".

وتعهدت السلطات الهندية، السبت، باتخاذ إجراءات بحق المعلمة التي أمرت تلاميذها بالتناوب على صفع زميلهم المسلم.

وسُمع صوتها في فيديو متداول وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".

وأضافت: "ابدأوا بضربه على الخصر، وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".

وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.