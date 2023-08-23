فقد كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن بوسكتس (35 عاما) اشترى منزلا بقيمة 8.7 مليون دولار، قبل يوم واحد من تتويج إنتر ميامي بأول لقب له على الإطلاق، وهو كأس الدوري الأميركي المكسيكي.

ويقع منزل بوسكتس الجديد على الواجهة البحرية شمالي ميامي، ويضم 7 غرف و6 حمامات ومرآب.

لكن الميزة الأهم بالنسبة لنجم برشلونة الإسباني السابق، أن منزله قريب من منزل ميسي (36 عاما)، الذي كان قدومه إلى إنتر ميامي سببا رئيسيا في اقتناع بوسكتس بالفكرة واللحاق به إلى الدوري الأميركي.

حياة سعيدة