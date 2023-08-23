وجاءت تعليقات ماسك خلال مناقشة أجراها مالك منصة "إكس" مع مسؤولي البنتاغون في أكتوبر من العام الماضي، حول الإنترنت.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويوركر" الأميركية، فقد أخبر ماسك وكيل وزير الدفاع للسياسة في البنتاغون آنذاك كولن كال، أنه تحدث مع بوتين شخصيا.

وقال كال: "رغم أن ماسك ليس من الناحية الفنية دبلوماسيا أو رجل دولة، فإنني شعرت أنه من المهم معاملته على هذا النحو، نظرا للتأثير الذي كان يتمتع به في هذه القضية".

وأجريت تلك المناقشات بينما كانت القوات الأوكرانية تعاني انقطاع في اتصالها بخدمة "ستارلينك"، التي توفرها شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، بالتزامن مع دخولها إلى الأراضي المتنازع عليها مع روسيا.

وتابع المسؤول السابق في البنتاغون: "استنتاجي هو أن (ماسك) كان يشعر بالتوتر من أن مشاركة ستارلينك كان ينظر لها بشكل متزايد في روسيا على أنها تدعم المجهود الحربي الأوكراني، وكان يبحث عن طريقة لتهدئة المخاوف الروسية".

وسبق لماسك أن كشف أنه يجري بانتظام مشاورات مع الكرملين، لكنه نفى في وقت لاحق أنه تحدث مع بوتين بشأن أوكرانيا.

وكانت "سبيس إكس" قد تقدمت سابقا بطلب إلى الولايات المتحدة وحلفائها، لتحمل جزء أكبر من نفقات "ستارلينك" في أوكرانيا.