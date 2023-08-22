وقال تادايوشي تاكيدا، وهو مسؤول في هوكايدو، لوكالة "فرانس برس": "قتل الدب البني وأكدت تحاليل عدة بينها اختبارات للحمض النووي، أنه (أو إس أو 18)"، وهو الاسم الرمزي للحيوان.

وكانت عمليات بحث عن هذا الدب الذي يبلغ طوله حوالى مترين، جارية منذ أن بدأ بمهاجمة أبقار سنة 2019.

وهاجم الدب الشرس 66 رأس ماشية، نفق نصفها تقريبا من جراء جراحها.

وذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية الرسمية، التي أظهرت على غرار وسائل إعلام يابانية أخرى حماسة فيما يخص موضوع الدب، أن "أو إس أو 18" كان ملقبا بـ"نينجا" لقدرته على الاختباء من البشر وتجنب أفخاخهم.

الدببة في هوكايدو