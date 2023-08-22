وعاد ترودو وزوجته من عطلة أسرية في إقليم كولومبيا البريطانية المطل على المحيط الهادي.

وفي 2 أغسطس، قال مكتب ترودو إنه وقع مع زوجته اتفاقا قانونيا للانفصال، لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر من قبل علنا.

وقال ترودو: "قضيت 10 أيام مع العائلة (وكانت فرصة) جيدة حقا للتركيز على الأطفال وعلى العيش معا ومواصلة الحياة".

وأحجم ترودو عن الرد على سؤال عما يشعر به حاليا ولم يوضح كذلك أي تفاصيل عن الانفصال، شاكرا من قدموا له الدعم ومشددا على ضرورة استمرار الخصوصية.

وأضاف ترودو: "أريد حقا أن أشكر الكنديين على كرمهم الكبير فيما يتعلق باحترام خصوصيتنا".

وتزوج ترودو (51 عاما) وصوفي (48 عاما) في مايو 2005، ولديهما 3 أطفال هم زيفيار (15 عاما) وإيلا-جريس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وسبق أن تحدثا صراحة عن مشكلات تواجه علاقتهما ولم يظهرا كثيرا في مناسبات عامة خلال السنوات الماضية.