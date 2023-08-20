ونشر المضيف تومي سيماتو على حسابه الشهير على منصة "تيك توك"، مقطع فيديو تحت عنوان: "أمور لا يجب أن تقوم بها أبدا على متن الطائرة".

ما هي هذه الأمور؟

لا يجب ارتداء السراويل القصيرة أو التنورات خلال رحلات الطيران.

أنت لا تعرف أبدا مدى نظافة المقعد، لذا إذا كنت تلبس بنطالا، فستكون أقل عرضة للجراثيم.

من خلال تغطية ساقيك، فإنك تقلل مقدار التلامس بينك وبين المقعد، وهو شيء لا يكون دائما نظيفا.