وقع الحادث ظهر الجمعة أعلى كوبري ألماظة عند الكيلو 48 على طريق الساحل الشمالي.

وأعلنت محافظة مطروح الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقل المصابون إلى مستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت أجهزة الأمن والنيابة العامة معاينة موقع الحادث، وسؤال المصابين وشهود العيان، لكشف أسباب وقوعه.

وقال وكيل وزارة الصحة في مطروح مبروك سالم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحادث "لم ينتج عنه وفيات"، مشيرا إلى أن استقرار حالات المصابين ما عدا حالتين تم حجزهما في الرعاية المركزة.

وأوضح أن مستشفى مطروح العام استقبلت 34 مصابا في الحادث، بينما نقل 17 مصابا آخرون إلى مستشفى رأس الحكمة.

ونوه إلى أن الإصابات أغلبها متوسطة، وتراوحت بين سحجات وجروح وكسور يتعامل معها أطباء العظام، بالإضافة للحالتين اللتين استدعتا التدخل الجراحي بالعناية المركزة لأن لديهما اشتباه كسور في العمود الفقري.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن معظم الحالات المصابة في الحادث قد تغادر المستسفيات نهاية اليوم بعد الاطمئنان تماما على وضعهم الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الساحلي إلى مطروح شهد عدة حوادث سير خلال فترة الصيف، التي يزداد الإقبال فيها على تلك المحافظة الساحلية.