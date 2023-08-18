وحاول ألفي سميث برفقة عدد من رفاقه، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدما جرافة.

وقالت شرطة ساكس إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجال الشرطة، لحقوا بالجرافة التي اتجهت لأحد آلات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية.

وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على سميث، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.

ووجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة دون موافقة مالكها.

واعترف سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.