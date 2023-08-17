تحطمت طائرة ركاب صغيرة في ماليزيا فوق طريق في ولاية سيلانغور وسط البلاد، الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.