وتفجرت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يرصد خروج سمكة قرش على أحد شواطئ المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي تمثل مقصدا لمحبي الغوص والرياضات المائية.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وتخوف البعض من تكرار ما حدث في الغردقة في شهر يونيو الماضي، حينما قتلت سمكة قرش شابا روسيا.

وقال مسؤول محلي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء وبالتنسيق مع ووزارة البيئة تعاملت مع الموقف، وأغلقت الشاطئ المذكور احترازيا واستباقيا، مع تعليق الأنشطة به منذ الثلاثاء لحين قيام المتخصصين برصد حركة القروش في المنطقة والتأكد من ابتعادها عن الشاطئ".

وأشار المسؤول إلى أن "الرصد أكد عدم وجود أي مخاطر في شواطئ دهب، ومن ثم أعيد فتح الشاطئ صباح الخميس".

تصريحات الباحث بمعهد علوم البحار في مصر أشرف صديق، لموقع "سكاي نيوز عربية":