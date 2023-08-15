واحتجزت اللجنة عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

وصرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا، أن الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل "بضائع خطرة"، هبطت الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وأوضح باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمس مسدسات، وسبع ذخيرة (ذخيرة)، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب.

وأضاف أنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

وقال ناسون باندا أيضا إن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق.