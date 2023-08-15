رصد مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، لحظة وقوع "الانفجار المجهول"، الذي وقع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص، إلى جانب تدمير 3 مبان.