هاجم رئيس شبكة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، مالك مجموعة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، بسبب النزال المرتقب بينهما، والذي كثر الحديث بشأنه خلال الأيام الماضية.