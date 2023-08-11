حذرت أم من بلدة راغبي الإنجليزية الوالدين من "الشراء العشوائي" لأجهزة مراقبة الأطفال، قائلة إنها عاشت "تجربة مرعبة" بعد أن انفجر جهازها وملأ مطبخها بالدخان.