رصدت لقطات جوية حجم الدمار الناجم عن حرائق هائلة اجتاحت بلدة سياحية في هاواي، فيما يواصل عدد الضحايا الارتفاع.
دمار كبير
- أظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من جزيرة ماوي.
- قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي، وبها العديد من الفنادق الكبيرة.
- اندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي، وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء، واجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، مما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.
"كارثة كبرى"
- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، مفرجا عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.
- قال البيت الأبيض إن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".
ارتفاع حصيلة الضحايا
- أفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة ضحايا حرائق هاواي قد ارتفعت إلى 53 قتيلا، مساء الخميس.
- وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط".
- وأضافت: "وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 53". وأتت النيران على منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي بالكامل وحولته إلى رماد.