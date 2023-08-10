لجأ سائح في إيطاليا إلى المواقع الاجتماعية للتنفيس عن غضبه، بعد أن فرض عليه مطعم محلي "رسوما إضافية مفاجئة".
ماذا حصل؟
كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية تفاصيل الواقعة، بالقول:
- يتواجد المطعم في منطقة بحيرة كومو الراقية.
- طلب الرجل المجهول، الذي كان يزور مدينة ميلانو المجاورة، شطيرة نباتية مع بطاطا مقلية محشوة بالداخل.
- عند الأداء، تفاجأ السائح برسوم إضافية على فاتورته، قدرها 2 يورو (2.20 دولار)، بداعي تقطيع شطيرته إلى نصفين.
- قال المشتكي إنه لم يطلب نهائيا أن يتم تقطيع الساندويتش إلى نصفين.
ما رد المطعم؟
- تظهر الفاتورة أن الشطيرة ثمنها 7.50 يورو، إلى جانب مشروب غازي مقابل 3.50 يورو، وقنينة مياه مقابل 1.50 يورو والإسبريسو مقابل 1.20 يورو، إضافة إلى رسوم "diviso a meta" المقصود بها "التقطيع إلى النصف"، والتي تبلغ قيمتها 2 يورو.
- دافعة صاحبة المطعم عن الرسوم الإضافية.
- وقالت لصحيفة محلية: "الطلبات الإضافية لها تكلفة".
- وأضافت: "كان علينا استخدام طبقين بدل طبق واحد، مما أدى إلى تضاعف الوقت لغسلهما.. لقد استغرقنا أيضا وقتا في تقطيع الشطيرة إلى قسمين ".