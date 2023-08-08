قالت بيغي جونز إنها كانت تقص العشب في فناء منزلها الخلفي عندما سقط عليها ثعبان ولف نفسه حول ذراعها وعنقها، وضغط عليها بقوة.

وأضافت: عندما بدأت بالتحرك والضرب لطرد الثعبان، انقض علي الصقر مستهدفا ذراعي ليمسك بفريسته".

وتابعت: وبعد لحظات من الرعب حصل الصقر على فريسته، كنت ملطخة بالدماء وشعرت بذراعي ممزقة.

واعتبرت بيغي أن الصقر أنقذ حياتها في النهاية، مضيفة: "هذه كانت طريقة الله للسماح لي بالعيش لأنني لم أتمكن من اكتشاف طريقة، لم يكن الثعبان يترك ذراعي".

أسعفت بيغي إلى المستشفى وتفاجأ الأطباء من إصابتها حيث تركت الحادثة ندوبا على ذراعها سترافقها مدى الحياة.