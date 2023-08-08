وحقق ييلونغ ما شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

ونشر شبيه ماسك الصيني مؤخرا فيديو طريف يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة مارك زوكربيرغ.

وحظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلا: "أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقيا"، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

"عائق طبي" يؤجل معركة ماسك وزوكربيرغ

• أكد ماسك أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض "نزال داخل قفص" مقترح، ضد زوكربيرغ.

• قطبا التقنية فاحشي الثراء قد اتفقا أواخر يونيو، على خوض مواجهة شخصية.

• من غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا، لكن ماسك وزوكربيرغ واصلا حشد الاهتمام بالنزال المحتمل، حيث قال ماسك، يوم الأحد، إن القتال سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه "إكس" والذي كان يعرف في السابق باسم "تويتر".

• أضاف ماسك أن عائدات النزال ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين.

• رد زوكربيرغ عبر حسابه على موقع "ثريدز" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".

• كتب زوكربيرغ، الذي تدرب بالفعل على فنون القتال ونشر خبرا عن إتمامه أول دورة في رياضة "الجوجيتسو" في وقت سابق من العام الجاري: "أنا جاهز اليوم لقد اقترحت يوم 26 أغسطس عندما اقترح التحدي لأول مرة، لكنه لم يؤكد ذلك. أحب هذه الرياضة وسأواصل التنافس مع الأشخاص الذين يتدربون بغض النظر عما يحدث هنا".

• ماسك قال في وقت سابق، الأحد، إنه يتدرب للقتال برفع الأثقال، وفي وقت لاحق تحدث عن موعد المواجهة، مشيرا إلى أن التاريخ "ما زال غير محدد" بسبب موعد مقرر لعمل جلسة أشعة بالرنين المغناطيسي واحتمال الخضوع لجراحة.

• الحديث عن النزال بدأ في يونيو، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة "ميتا" لإطلاق منافس جديد لتويتر يسمى "ثريدز"، وتندر بشأن العالم الذي أصبح "حصريا تحت إبهام زوكربيرغ، دون أي بدائل أخرى".

• لكن وقتها عمد أحد مستخدمي تويتر إلى تحذير ماسك من تدريبات الجوجيتسو التي يمارسها زوكربيرغ، إلا أن ماسك رد قائلا: "أنا مستعد لنزال في القفص إذا كان هو مستعدا".

• بعد أن بدا زوكربيرغ موافقا على الفكرة، اقترح ماسك ساحة "فيغاس أوكتاغون" لتستضيف النزال المرتقب.