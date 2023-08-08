ونقلت المجلة عن صديقة زوجة فريدكين قولها إنه توفي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول ملابسات وفاته.

أفلام ناجحة في مسيرة فريدكين

• فاز فيلم "الرابط الفرنسي" بخمس جوائز أوسكار، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج التي حصل عليها فريدكين وأفضل ممثل لجين هاكمان.

• رُشح فيلم "طارد الأرواح الشريرة" لعشر جوائز أوسكار منها جائزة أفضل مخرج.

• بدأ فريدكين حياته الإخراجية في عام 1967 عندما أخرج فيلم (جود تايمز) "أوقات سعيدة"‭ ‬وهو فيلم موسيقي كوميدي، ثم تحول لإخراج أفلام الرعب والعنف والأفلام المثيرة للجدل.

• وُلد فريدكين في 29 أغسطس عام 1935 ونشأ في شيكاغو وهو ابن لمهاجرين أوكرانيين.

• بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، عمل فريدكين في إدارة البريد بمحطة تلفزيونية في شيكاغو بعد الدراسة الثانوية.

• عانى فريدكين من نوبة قلبية في عام 1981 وقال في ذلك الوقت إن ولعه بالبيتزا والنقانق هو الذي سبب له ذلك.