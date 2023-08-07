وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل كان يلعب بالقرب من منزله على ضفاف نهر قريب، وعندما قلب أحد الصخور شاهد العنكبوت السام الأسود، فمسك به ووضعه على يده.

تعرض الطفل للسعة العنكبوت السام، وبدأ يعاني من أعراض مثل آلام الجسم والتشنجات العضلية الشديدة.

في البداية، لم يقل الصبي أي شيء لأمه عن لدغة العنكبوت، ولكن بعد حوالي ثلاث ساعات من الألم، روى لها القصة.

أخذت الأم طفلها إلى مركز صحي في بلدة مجاورة، ولكن تم تحويله إلى المستشفى بحالة طبية طارئة.

أكدت والدة الصبي أنه كان من كبار المعجبين بشخصية "سبايدر مان"، لكنها لم تكن تعلم أنه سيقدم على فعل شيء خطير للغاية كهذا.

وبعد تحديد نوع العنكبوت أعطى الأطباء الطفل العقار المناسب واستقرت حالته بعد 30 دقيقة فقط.

في حالات نادرة أدت لدغات بعض أنواع العناكب إلى وفيات ناجمة عن الاضطراب الشديد في الإشارات العصبية في الجسم.

الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية هم الأكثر عرضة لمضاعفات تلك اللسعات.