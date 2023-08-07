وجاءت خطوة ديسانتيس بعد أيام قليلة على ظهور أبرز منافس له، دونالد ترامب، في حفل زفاف آخر في ولاية نيوجرسي.

والقاسم المشترك بين الأمرين هو أن ترامب ومنافسه جعلا من العرسين منصة للترويج لحملتهما الانتخابية للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في السباق نحو البيت الأبيض.

ديسانتيس في أيوا

ظهر ديسانتيس وزوجته يسيران تماما خلف العريس، النائب عن ولاية أيوا تايلور كولينز وعروسته سافانا.

ولاقى ظهور ديسانتيس، وهو حاكم ولاية فلوريدا، ترحيبا من جانب الحضور الذين قدر عددهم بنحو 150 شخصا، ولوّح بيديه لهم.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ديسانتيس وزوجته أمضيا وقتا مع الحضور يتجاذبان فيه أطراف الحديث معهم.

وذكرت أن الاثنين تلقيا دعوة لحضور حفل الزفاف في الدقيقة الأخيرة من العروس التي أرادت أن تفاجأ زوجها، الذي يؤيد ديسانتيس.

يأتي هذا الأمر في ظل محاولاته المستمرة لتقليص الفارق مع ترامب متصدر استطلاعات الرأي في الحزب.

ترامب في العرس بلا دعوة