رغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن رجلي الأعمال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، يتحدثان منذ يونيو الماضي عن النزال. ودأبا الاثنين على إظهار الاستعداد لهذا النزال.

وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، كتب مارك زوكربيرغ على حسابه في منصة "ثريدز"، مساء الأحد، أنه جاهزة للقتال "اليوم".

ومع ذلك، اقترح موعد 26 أغسطس الجاري موعدا للنزال المرتقب.

قال زوكربيرغ: "أنا مستعد بالفعل للقتال اليوم. اقترحت يوم 26 أغسطس عندما تحداني (ماسك) للمرة الأولى، لكنه لم يوافق بعد (على هذا الموعد)".

أضاف:" لن أحبس أنفاسي في انتظاره".

كان يعلق زوكربيرغ على حديث ماسك عن استعداداته للقتال.

تصريحات ماسك الأخيرة

وقبل ذلك بساعات، كتب ماسك على موقع "إكس":

سيتم بث معركة زوكربيرغ ضد ماسك مباشرة على موقع "إكس".

ستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

إنه يتدرب على رفع الأثقال طوال اليوم.

وليس من الواضح ما إذا كان زوكربيرغ قد وافق على هذه الشروط.