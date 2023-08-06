وقالت تقارير محلية، نقلا عن مصادر أمنية، إن الضحية في عقدها الثاني دخلت في خلاف حاد مع رجل، كان يركب سيارته، مما جعل الشابة تلقي بنفسها على مقدمة المركبة لمنعه من مغادرة المكان.

حينها، قام السائق بدهس الشابة وفرّ نحو وجهة مجهولة، تاركا الضحية مدرجة في دمائها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وذكرت المصادر أن المصالح الأمنية، فور علمها بالواقعة، فتحت تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات هذه الجريمة، مع نقل الضحية إلى مستودع الأموات.

وأشار موقع "الجريدة 24" إلى أن العناصر الأمنية نجحت في الوصول إلى المشتبه فيه واعتقاله، مع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معه.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من جريمة قتل شاب ودهسه بسيارة في مرأب إحدى مطاعم الوجبات السريعة بالدر البيضاء (وسط البلاد).

وقد تمكن الأمن المغربي من توقيف المشتبه فيه في مدينة العيون (جنوب)، بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه للفعل الإجرامي.