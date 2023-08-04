وبدا كوب القهوة خلال الفيديو أبيضا، رسم عليه وجه بايدن مع رقم 2024، فيما يبدو أنه دلالة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا.

ويرى 70 بالمئة من الناخبين في الولايات المتحدة أن عمر بايدن المتقدم لا يؤهله لولاية ثانية في البيت الأبيض.

ويعمل البيت الأبيض ما في وسعه لحماية بايدن من المواقف والأسئلة "المحرجة" المتصلة بعمره.

وعلى سبيل المثال، في الأسابيع الأخيرة، استعان المسؤولون الأميركيون في البيت الأبيض بسلم فيه درجات أقل لصعود الطائرة الرئاسية، لتقليص احتمالات تعثر بايدن.

أعلن الرئيس جو بايدن في وقت سابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024 ليصبح بعمر الثمانين أكبر مرشح يخوض حملة جديدة إلى البيت الأبيض.

وكتب حينها على ما كان يعرف بـ"تويتر": "كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية. الدفاع عن حرياته الأساسية. أعتقد أن هذه لحظتنا. هذا سبب ترشيحي لإعادة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة. انضموا إلينا. فلننجز المهمة".