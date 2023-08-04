يجب إدراك أهمية الاتزان النفسي وحسن التصرف في مثل هذه الحالات، ويؤكد اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، أن الهدوء والوعي لهما دور كبير في تجاوز هذه الظروف بسلام.

ويضيف يوسف لسكاي نيوز عربية أنه من المهم بمكان معرفة نوعية المصعد المستخدم فهناك مصاعد حديثة محكمة الغلق ضعيفة التهوية، وهناك أخرى أقدم تتكون أجزاء كبيرة منها من الخشب، وتكون تهويتها جيدة.

ويوضح خبير المخاطر الأمنية أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب حدوث خسائر عند تعطل المصاعد:

• السيطرة على الحالة النفسية، وطلب المساعدة والتزام الهدوء، ونقل الإحساس بالاطمئنان لمن حولك.

• حالات الوفاة تحدث بنسبة كبيرة بسبب عدم الوعي والتوتر الزائد ما قد يؤثر على التنفس ونسبة الأكسجين وكفاءة القلب.

• تأمين الأشخاص داخل المصعد وطلب المساعدة، وعدم الاقتراب من الباب لأنه قد يفتح بشكل مفاجئ.

• اللحظات تمر ثقيلة على الإنسان في هذه الحالات، واليقين بحدوث مساعدة يزيد من الاطمئنان، وهي أمور مرتبطة أيضا بمدى الثقة في المنظومة المنوط بها حل مثل هذه الأزمات.

• المصاعد الحديثة محكمة الغلق خطورتها أعلى في حال تعطلها، لكنها تحتوي على منظومة إلكترونية تقوم بإيصال المصعد لأقرب طابق بشكل آلي عند انقطاع التيار الكهربائي.

• في المصاعد القديمة تكون التهوية جيدة، لكن لا يوجد بها نظام إلكتروني لتوصيل المصعد لأقرب دور عند انقطاع الكهرباء، لكن يفترض وجود زر داخل المصعد لتنبيه الموجودين بالبناية لحدوث مشكلة.

• عند استخدام زر التنبيه في المصاعد القديمة يجب على المسؤول عن المصعد استعمال نظام يعمل يدويا لإيصال المصعد لأقرب دور للأسفل، وفتح الباب والخروج بعد ذلك، ويكون عامل المصعد متدربا على ذلك.

• يجب متابعة المصاعد الموجودة في البنايات للتأكد من كفاءتها، والتيقن من وجود أزرار خاصة بالاستدعاء عند حدوث مشكلة في المصعد ويكون هذا الزر مسموعا.

• يجب أن تقوم منظومة المحليات وكذلك الدفاع المدني بالمرور على المصاعد والتأكد من صيانتها الدورية، والتيقن من حالة الكابلات الخاصة بها، لأن الشخص العادي غالبا لا يستطيع معرفة كفاءة المصعد، لأنه يحكم من خلال المظهر العام والذي لا يعد دليلا على الكفاءة فقد يكون المصعد ذي شكل جيد لكن الكابلات الخاصة به ضعيفة.

• على وسائل الإعلام خاصة الحكومية توضيح الإجراءات التي يفترض اتباعها في مثل هذه الحالات، باستخدام أفلام قصيرة توضيحية تستهدف الشباب والأطفال وكبار السن وتبين التصرف السليم في مثل هذه الحالات.

ويشدد اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، على أهمية وجود جهة مسؤولة عن إدارة المخاطر المماثلة مثل تعطل المصعد أو قطع الكهرباء أو الزلازل أو غيرها، ويكون دورها إدارة هذه الحالات الطارئة والخروج منها بأقل خسائر.