وقالت مصادر محلية، إن شابا أقدم على قتل والده في قرية النزيهة بعزلة المشارقة التابعة لمديرية الشمايتين جنوب تعز.

وأضافت المصادر أن خلافات بين الأب ونجله تطورت إلى حد إقدام الأخير على توجيه عدة طعنات قاتلة لوالده الذي فارق الحياة على الفور.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة بمحافظة تعز، إنها تمكنت من القاء القبض على المطلوب الأمني المتهم بقتل والده في مديرية الشمايتين بريف تعز.

وأوضح مركز الإعلام الأمني أنه تم القاء القبض على المتهم بينما كان مختبئاً في أحد المنازل في منطقة الحصب.

وجاء ذلك بعد أن تلقى أفراد النقطة معلومات حول مكان المطلوب، وسارعوا فوراً بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة.