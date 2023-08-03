وقرر مسؤولو المطعم التبرع بالكركند البالغ من العمر 7 سنوات تقريبا إلى أحد أحواض تربية الحيوانات البحرية في الولاية.

ويُعتقد أن اللون البرتقالي النادر يحدث في واحد فقط من كل 30 مليون كركند.

وقالت جامعة نيو إنجلاند إن باحثيها سيدرسون ما إذا كان سبب التلوين وراثيا أم ناتجا عن عوامل بيئية.

والكركند حيوان بحري له خمسة أزواج من الأرجل.

ينشط ليلاً ويعرف بأنه يمشي مسافات طويلة تصل إلى 15 كم.