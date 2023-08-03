وصل كركند برتقالي نادر جدا في شحنة إلى أحد مطاعم المأكولات البحرية بولاية أركنساس الأميركية، ما شكل مفاجأة حقيقية للموظفين.
وقرر مسؤولو المطعم التبرع بالكركند البالغ من العمر 7 سنوات تقريبا إلى أحد أحواض تربية الحيوانات البحرية في الولاية.
ويُعتقد أن اللون البرتقالي النادر يحدث في واحد فقط من كل 30 مليون كركند.
وقالت جامعة نيو إنجلاند إن باحثيها سيدرسون ما إذا كان سبب التلوين وراثيا أم ناتجا عن عوامل بيئية.
والكركند حيوان بحري له خمسة أزواج من الأرجل.
ينشط ليلاً ويعرف بأنه يمشي مسافات طويلة تصل إلى 15 كم.